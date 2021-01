Le pagelle di Zaza: notte da protagonista, lotta come un leone e merita la doppietta

vedi letture

Una doppietta, la rete in pieno recupero che vale il pareggio in extremis, un gol annullato. In casa Torino si rivede il vero Zaza, da oggetto misterioso a protagonista con mister Nicola. E i voti sono altissimi su tutti i quotidiani. La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7,5 in pagella: "Notte da protagonista. Già nel primo tempo porta grinta e determinazione per poi esplodere nella ripresa. Ritrovato". Stesso voto su TMW (Spreca una grande occasione (che si procura con caparbietà), poco prima della rete di Viola che sblocca il match. Segna il 2-1 tenendo in vita il Torino, poi si vede annullare il pareggio. Corre e lotta contro tutti. Encomiabile il suo spirito di sacrificio, meritata la doppietta) e su tutti gli altri quotidiani. Promosso a pieni voti

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5