Le pagelle di Nainggolan: il tocco del campione salva il Cagliari dalla sconfitta

vedi letture

In vantaggio prima, sotto per 2-1 dopo. Il Cagliari di Leonardo Semplici deve aggrapparsi al proprio campione, ritornato in Sardegna a gennaio dopo il mancato approdo a ottobre. Così Radja Nainggolan, con la sua prima rete stagionale, va a segno per strappare un punticino contro una buona Sampdoria. Il gol è una perla, sebbene il passo per ora manchi.

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7