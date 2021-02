Le pagelle di Ospina: mantiene il Napoli in corsa, ma non può nulla sui gol

vedi letture

Se il Napoli è in corsa a poco meno di un quarto d'ora dalla fine, lo deve anche al proprio portiere Ospina. Dopo le due ottime parate dell'andata, il colombiano prende sì due tiri e due gol nl primo tempo, ma non può fare nulla né sulla saetta di Zapata né sulla percussione di Pessina. Nella seconda frazione dice di no sia a Ilicic che a Pessina, mantenendo a galla i suoi. Poi deve capitolare per il 3-1, ma ciò non toglie che la sua sia una prestazione più che positiva, unico a guadagnare sufficienza per tutti i giornali.

TMW - 6,5

Gazzetta dello Sport - 6

Corriere dello Sport - 6

Tuttosport - 6,5

Corriere della Sera - 6,5