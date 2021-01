Le pagelle di Zielinski: eleganza da étoile. E' l'uomo in più del Napoli di Gattuso

vedi letture

Prestazione monstre, per Piotr Zielinski nella sfida vinta dal suo Napoli contro il Cagliari. Il polacco è unanimamente riconosciuto come il migliore in campo, non solo per la doppietta. La Gazzetta parla di doppietta da favola e tessitura del gioco in stile sarto, fatto che lo fa essere l'uomo in più del Napoli di Gattuso. Il Corriere dello Sport, invece, parla di eleganza da 'étoile'. Per lui voti altissimi in pagella, tutti dal 7,5 in su.

Le pagelle di Zielinski

TMW 8

Gazzetta dello Sport 8

Corriere dello Sport 8

Tuttosport 7,5

la Repubblica 7,5

Corriere della Sera 7,5