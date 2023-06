Le pagelle di Acerbi: è il leone che spegne Haaland. E così è utilissimo per Mancini

Trentacinque anni e non sentirli. Francesco Acerbi è stato praticamente impeccabile nella finale di Champions di ieri tra City e Inter, tanto da ottenere tra i voti più alti nelle pagelle del giorno dopo. Pioggia di 7 per il centrale ex Lazio, che per TMW diventa il leone che ferma Haaland. D'accordo anche i quotidiani nazionali, che premiano la grande marcatura del centrale italiano sul fenomeno norvegese, di fatto un fantasma per tutta la partita. E la Gazzetta dello Sport pensa anche alla Nations League: "Così servirà tantissimo a Mancini". Difficile dargli torto.

I voti:

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7