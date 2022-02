Processo alla Roma - Svendere e alleggerire i conti in uscita. Ma i big sono rinati altrove

vedi letture

Le attenuanti sulle cessioni senza incassare ma con l'input di sfoltire, risparmiare ed alleggerire, non mancano a Tiago Pinto e alla Roma. Che ha deciso di chiudere i ponti col passato, di serrare a doppia mandata con l'album dei ricordi dei cicli precedenti, soprattutto quello di Monchi, e di ripartire. Così l'uomo mercato portoghese ha fatto di necessità virtù: l'imperativo è stato alleggerire i costi degli ingaggi, soprattutto per le riserve o per gli esuberi. E questo ha avuto un risvolto negativo della medaglia: finora non ha fatto una 'vera' cessione di un grande giocatore. Non è riuscito a piazzare alcuni dei suoi ma per ora, in queste tre sessioni, ha puntato soprattutto al sodo: svendere e far posto, in cassa e in rosa.

Estate 2021: tanti addii di campioni rinati altrove

Il rendimento di Edin Dzeko all'Inter racconta che il bosniaco aveva bisogno di nuovi stimoli e che il sunset boulevard è lontano. La Roma ha preferito rinunciare al suo maxi ingaggio piuttosto che provare a recuperarlo e lo stesso dicasi per Pedro con la Lazio e Alessandro Florenzi col Milan. Erano storie finite, ma hanno dimostrato tutti di sapersi rilanciare altrove. Come stanno facendo di fatto Pau Lopez e Cengiz Under all'Olympique Marsiglia e pure Juan Jesus al Napoli. Liberarsi di Javier Pastore non è stato indolore così come di Steven Nzonzi, via anche Bruno Peres e Robin Olsen e da Justin Kluivert non è arrivato nulla più che un prestito dal Nizza.

Gennaio 2022: sfoltire senza incassare

Il mantra non cambia. La Roma deve rientrare nel bilancio, gli ingaggi degli esuberi o delle alternative pesano troppo. Per questo pensa soprattutto ad alleggerire e sfoltire ma quando il mercato conosce le debolezze e le necessità, allora ne approfitta. Per questo Borja Mayoral ha chiuso il prestito lasciando la Roma senza una punta per andare al Getafe insieme a Gonzalo Villar. Tiago Pinto ha provato a venderlo, lui come Amadou Diawara ma non c'è riuscito e per questo ha optato negli ultimi giorni per il prestito. Via pure la meteora, ma anche lui a titolo temporaneo, Bryan Reynolds ai belgi del Kortrijk, si chiude l'esperienza di Federico Fazio: zero incasso ma almeno, per andare alla Salernitana, è stato risparmiato il maxi ingaggio dell'argentino.