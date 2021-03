Speciale Under 21 - L'Olanda ha già gli eredi di Matthijs de Ligt in casa

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del torneo, a Maribor.

L'Olanda ha i De Ligt del futuro

Un'eterna cisterna del talento. L'Olanda è inesauribile fonte di giocatori dal futuro assicurato da quasi cinquant'anni. Prima di chiudersi un ciclo, ecco riaperto il prossimo e così via, in una spirale di sogni e gloria. Matthijs de Ligt, classe '99, sembra già leader consumato, sicché l'Olanda ha già quelli che pur di un solo anno più giovane sembrano già i suoi eredi. Il primo gioca in Francia e si chiama Sven Botman. Lui l'Ajax se l'è fatto sfuggire e neanche a una cifra troppo cara, ovvero 7 milioni. Chiaro, tanto per una scommessa, ma il club francese ha dimostrato di saperle vincere, tecnicamente ed economicamente: ceduto Gabriel Magalhaes all'Arsenal a suon di milioni, ha preso il classe 2000 dall'Ajax, reduce dal prestito all'Heerenveen. Da subito lo ha messo al lavoro per migliorare le pecche sulla rapidità e sull'esplosività: affinati i difetti, ancora da perfezionare, è diventato già un giocatore che il LOSC valuta almeno 45-50 milioni di euro. Poi Perr Schuurs: lui all'Ajax gioca e il ds Marc Overmars ha fatto di tutto per blindarlo e confermarlo. Firmato il rinnovo, non è però escluso che possa lasciare gli ajacidi in estate. Anzi. Per personalità, qualità e caratteristiche, è quello che si avvicina di più a De Ligt. Un'altra gemma del calcio orange. L'ennesima, senza sosta, in ogni ruolo.