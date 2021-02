I tifosi del Napoli scatenati sui social: accuse e attacchi, nel mirino c'è Gattuso

La foto di Rafa Benitez campeggia come primo commento al tweet del Napoli che 'fischia' la fine della gara contro l'Atalanta e il 3-1 di Bergamo. I tifosi azzurri si sono scatenati sui social e nel mirino c'è soprattutto il tecnico Gennaro Gattuso. Gran parte dei commenti sono o nei confronti dell'allenatore (chiesta a gran voce la panchina del tecnico) o per la squadra. Unico salvato dalla piazza: Hirving Lozano. Per il resto, un plebiscito per un cambio di rotta in panchina. Questa la reazione di petto e a caldo dei tifosi azzurri.