Il bilancio di CR7 con la Juve in Champions: 14 gol. Nell'ultimo anno a Madrid furono 15

Quattordici gol in tre edizioni, una eliminazione ai quarti e due agli ottavi. È questo il bilancio in Champions League con la maglia della Juventus di Cristiano Ronaldo, l'uomo acquistato dal club bianconero per spezzare una maledizione che dura ormai da 25 anni. I numeri, rispetto a quelli che l'asso portoghese aveva nel Real Madrid, sono impietosi: nell'ultimo anno trascorso nella capitale spagnola, CR7 aveva realizzato 15 reti, uno in più di tutto il triennio italiano. E aveva portato a casa il trofeo, il terzo consecutivo.