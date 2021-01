Il Cagliari non vince da 8 partite. Di Francesco: "Sono preoccupato, dobbiamo dare tutti di più"

Il Cagliari non vince da ben otto partite e c'è già chi pronuncia la parola crisi. Ma Eusebio Di Francesco non fa drammi, pur essendo preoccupato, dopo la sconfitta interna col Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Questa situazione mi preoccupa sì, anche se alle porte c'è una gara che ci può portare al riscatto e a vincere. Ci sono state partite in cui meritavamo di più. Bisogna dare tutti qualcosina in più, a cominciare dal sottoscritto, e dobbiamo essere un po' più attaccati al risultato e ad essere squadra".

