Il colpo del Genoa e poi quello dello Spezia. Le distanze si allungano anche in coda

La 21esima giornata andata ieri sera in archivio 'rischia' di diventare fondamentale non solo per la corsa Scudetto. Tutte sconfitte, le ultime tre della classe hanno infatti visto aumentare il distacco dallo Spezia e dal Genoa, che hanno rispettivamente battuto Sassuolo e Napoli, ma anche dall'Udinese e dal Bologna.

Al quart'ultimo posto c'è il Torino, reduce dal suo quarto pareggio consecutivo. Soprattutto, però, tra la terzultima e la quintultima ci sono adesso sei punti di distacco. Distanza non insormontabile ma tutt'altro che banale vista la velocità con cui viaggiano Cagliari, Parma e Crotone.

Corsa salvezza

Classifica dopo 21 giornate

11) Udinese 24

11) Genoa 24

13) Bologna 23

13) Benevento 23

15) Fiorentina 22

16) Spezia 21

17) Torino 16

18) Cagliari 15

19) Parma 13

20) Crotone 12

Prossimo turno

Bologna-Benevento

Torino-Genoa

Spezia-Milan

Roma-Udinese

Cagliari-Atalanta

Sampdoria-Fiorentina

Crotone-Sassuolo

Hellas Verona-Parma