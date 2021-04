Il gol fantasma di Ronaldo costa il posto al guardalinee: Makkelie rompe con Diks

Cristiano Ronaldo protagonista suo malgrado in Olanda. Il celebre gol fantasma in Serbia-Portogallo, che portò CR7 a protestare vistosamente e gettare a terra la fascia da capitano, costerà il posto all’assistente arbitrale Mario Diks. Lo riferisce Algemeen Dagblad, tra i principali quotidiani dei Paesi Bassi: Danny Makkelie, fischietto di quella partita che dopo l’errore si scusò pubblicamente col ct lusitano Fernando Santos, ha infatti deciso di escludere Diks dalla sua squadra. Giova ricordare che la decisione, in assenza di VAR e goal-line technology, fu presa proprio su indicazione (non fortunata) del guardalinee. Ora la decisione: al suo posto subentrerà nel team di Makkelie il collega Jan de Vries.