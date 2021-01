Il mercato di e per Di Francesco. Così il Cagliari si regala Duncan dopo Nainggolan

vedi letture

Il Cagliari batte un altro colpo, dopo il ritorno in Sardegna di Radja Nainggolan. Nelle prossime ore infatti Alfred Duncan sosterrà le visite mediche (a Roma) per poi volare sull'isola per la firma del contratto e sostenere il primo allenamento. Un investimento che, se portato in fondo, testimonierebbe la fiducia che il Cagliari ha riposto sull'ex Sassuolo. L'operazione con la Fiorentina infatti si è chiusa sulla base di un prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 15.

Un altro colpo per Di Francesco - Nainggolan lo volevano un po' tutti. Ma è stato proprio il tecnico Eusebio Di Francesco a spingere, a forzare per il suo arrivo. Prima in estate, poi in inverno. E alla fine così è stato. Con Duncan è successa più o meno la stessa cosa: "Mi piacerebbe allenarlo di nuovo". Sì perché i due hanno coinciso nell'esperienza al Sassuolo e proprio Di Francesco è stato il tecnico che ha allenato per più tempo il centrocampista. E visto l'infortunio di Rog, ha chiesto alla dirigenza sarda di averlo nuovamente a disposizione. E il Cagliari, pianificando come detto un importante investimento, ha deciso di assecondarlo. Anche per ribadire, con i fatti oltre che con le parole, la propria vicinanza all'allenatore dopo le 4 sconfitte consecutive e le tante voci su un possibile esonero.