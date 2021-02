Il Napoli crea tanto, ma il Genoa è cinico e si prende il primo tempo: 2-0 nel segno di Pandev

Il Napoli calcia tredici volte, di cui sette nello specchio della porta e almeno tre in maniera pericolosa, accumula quasi il 65% di possesso palla eppure chiude il primo tempo contro il Genoa sotto 2-0. Rossoblù molto più solidi e soprattutto cinici del sodalizio partenopeo, anche grazie alla grande serata vissuta dall'ex Pandev. Gli azzurri nella ripresa dovranno buttarsi alla ricerca del pari come minimo.

Le scelte. Davide Ballardini cambia due pedine rispetto agli ultimi successi con Cagliari e Crotone. Senza Shomurodov, in attacco spazio a Pandev, preferito a Scamacca per fare da spalla a Destro. In difesa invece resta fuori Masiello: Goldaniga, Radovanovic e Criscito i tre centrali. In mediana nessuna novità. Dall'altro lato Rino Gattuso, in piena emergenza a causa delle assenze di Koulibaly, Fabian e Mertens tra gli altri, lascia in panchina l'acciaccato Insigne e schiera Politano a destra, Lozano a sinistra e Petagna centravanti. Si torna al 4-3-3, con Zielinski ed Elmas mezzali e Demme preferito a Bakayoko come vertice basso. In difesa c'è Maksimovic con Manolas, Ospina vince il ballottaggio tra i pali.

La serata dell'ex. Il Napoli comincia forte, colleziona qualche conclusione ma non una vera e propria palla gol. Al primo affondo però è il Genoa a passare, con Pandev che sfrutta un errore in fase d'uscita della difesa azzurra e batte Ospina. Passa un quarto d'ora e gli azzurri continuano ad attaccare, ma alla seconda azione arriva anche il raddoppio genoano: ancora Pandev, il grande ex, a tu per tu con Ospina grazie ad un bell'assist di Zajc. Il copione resta lo stesso fino alla fine, così come il risultato: il primo tempo si chiude sul 2-0.

