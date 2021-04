Il Parma completa la rimonta: Mihaila fredda Cordaz con una conclusione all'angolino

Si completa la rimonta del Parma: cross a rimorchio di Pezzella, Golemic corregge (suo malgrado) in tackle la traiettoria a favore di Mihaila, che manda il pallone in buca d'angolo con una conclusione radente che non lascia scampo a Cordaz. Tre a tre al Tardini, tutto da rifare per il Crotone.