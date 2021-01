Il record in Europa League e la lista del Guardian: chi è Yusuf Demir, il 2003 vicino alla Juventus

La Juventus batte un colpo sul mercato e stringe per Yusuf Demir, attaccante classe 2003 del Rapid Vienna. Gli scout di tutta Europa si sono accorti di lui per la prima volta durante la Mercedes Junior Cup, da lì in avanti solo conferme, gol e magie. Attaccante esterno o seconda punta con grande tecnica e velocità palla al piede, nel recente passato il suo nome è salito agli onori della cronaca in due circostanze: la prima volta ad ottobre, quando fu inserito dal The Guardian nella lista dei migliori under 18 del mondo. La seconda a novembre, il 5 per la precisione. Quando, a 17 anni, 5 mesi e 3 giorni è diventato il più giovane marcatore della storia dell'Europa League. Tutti motivi di vanto che hanno portato gli scout di tutta Europa a seguirlo con ancor più attenzione: fra gli altri, quelli di Roma, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Barcellona, Real Madrid, City e United. La Juventus non era mai uscita fra le squadre interessate, ma il blitz bianconero sembra davvero aver sbaragliato la concorrenza.

