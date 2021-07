Il Torino presenta Juric. Cairo: "Mi colpì molto quello che disse dopo Verona-Inter"

C'è anche Urbano Cairo al fianco di Ivan Juric, nella conferenza stampa di presentazione del neo tecnico granata: "Non lo conoscevo personalmente, ho visto le sue stagioni al Verona e sono stati eccellenti, con giocatori giovani diventati importanti come Kumbulla, Amrabat, Zaccagni e Lovato, per citarne alcuni. Una sera vidi Verona-Inter e, dopo la sua intervista televisiva, mi ha colpito tantissimo per le cose che ha detto e il modo in cui le ha dette. Mi trasmetteva tanto, l'ho detto a Vagnati e sentivo che sarebbe stato l'uomo giusto. Ci siamo visti in albergo, abbiamo mangiato e l'incontro ha confermato la mia impressione. Ci siamo risentiti, lui ha scelto di restare al Verona perché aveva un contratto e parlando con il suo presidente lo ha lasciato andare. L'anno scorso sarebbe stata la cosa, ma lui non se la sentiva per gratitudine. A fronte di un discorso del genere, non potevo dirgli nulla. Ci abbiamo riprovato, era rimasta la voglia di prenderlo e ci siamo riusciti".

