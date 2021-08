Il Torino sonda la pista Nainggolan. Ma per il Ninja Cagliari resta la prima scelta

Dopo la risoluzione di ieri con l’Inter, il futuro di Radja Nainggolan è ancora tutto da scrivere. Il Cagliari, con cui ieri c’è stato un confronto tramite l’entourage, resta la prima meta nella lista del Ninja ma le alternative non mancano. Nelle scorse ore si è parlato del Besiktas e dell’Anversa, ma secondo quanto riportato da L’Interista anche il Torino si sarebbe mosso per sondare la pista. Un’ipotesi, quella granata, che per il momento non scalda le fantasie di Nainggolan che come detto ha nel Cagliari la sua primissima scelta.