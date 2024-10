TMW Immobile al Besiktas, il vicepresidente Yucel: "Per 3 giorni non siamo usciti dall'albergo..."

vedi letture

Il vice presidente del Besiktas, Huseyin Yucel, ha ricevuto il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo - durante la cerimonia svoltasi presso Palazzo Valentini a Roma -, e ha parlato così del trasferimento di Ciro Immobile in Turchia: "Per tre giorni non siamo usciti dall’albergo perché stavamo lavorando all’acquisto di Immobile. Vi porto il suo saluto, anche ieri abbiamo giocato e abbiamo vinto, nessuno deve preoccuparsi per Ciro, lo controlliamo noi e non abbiamo alcuna intenzione di mandarlo presto in pensione".

Ciro Immobile ha inviato un video-messaggio in occasione del Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo:

“Volevo ringraziarvi per l’invito, non sono potuto venire per i tanti impegni che ho con il club. Volevo però ringraziarvi per il premio, il vice presidente ha avuto un ruolo molto importante nel mio trasferimento. Ci tengo a ringraziarlo, stiamo facendo molto bene e spero che questo premio possa servire come ispirazione per continuare a fare grandi cose".