Cesena, Mignani: "Noi e la Juve Stabia ci assomigliamo. Fondamentale trovare continuità"

“Secondo me la Juve Stabia, che sotto certi aspetti può essere anche simile a noi, è una squadra vivace, frizzante, che magari non ha obiettivi ben definiti, se non quello di fare un bel campionato, ed è composta da giovani molto interessanti e da giocatori che cominciano ad essere esperti”. Il tecnico del Cesena Michele Mignani alla viglia della sfida contro i campani traccia un parallelismo fra le due formazioni: “Inoltre hanno una grande organizzazione, sia in fase di non possesso, sia in quella di costruzione. Sotto certi aspetti hanno mantenuto le caratteristiche dello scorso anno, anche se hanno cambiato allenatore, e sono una squadra difficile da affrontare”.

Mignani si sofferma poi sulla classifica a poche giornate dal giro di boa: “In questo momento vedo sette, otto squadre che stanno facendo un ottimo campionato e per questo c’è grande equilibrio. Probabilmente fino a oggi non c’è stata una squadra capace di vincere tutte le partite come è successo, nel lungo periodo, con il Sassuolo lo scorso anno. - prosegue ancora il tecnico come si legge sul sito della società - Però, secondo me è un campionato vincente, equilibrato, nel quale io credo che ogni partita si debba giocare, Per fare un esempio il Pescara ultimamente ha raccolto pochi punti, però meritava qualcosa in più, e sto parlando di una squadra ultima”.

L’allenatore bianconero dunque pone l’accento sulla continuità: “Il segreto è riuscire a dare continuità di prestazione e di lavoro durante la settimana, oltre a creare una mentalità solida. Poi a volte le partite si vincono o si perdono, però quando riesci a essere continuo è più facile ottenere risultati”.