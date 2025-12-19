Live TMW Juventus, Spalletti: "Gasperini come Sacchi. Bremer gioca, Milik convocato"

15:45 - Luciano Spalletti presenta Bologna-Juventus, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A in programma domani alle 20:45 TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

Inizia la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Che cosa vorrebbe vedere domani sera?

"Mi ha fatto piacere aver detto quel discorso di averli visti bene e soltanto con il Bologna abbiamo visto questo miglioramento. I ragazzi l'hanno fatto in una partita tosta e difficile. Questo può portare determinazione ed andare a prenderci altre cose. Dobbiamo mantenere le cose nel lungo periodo per fare la differenza".

Come sta Milik?

"Milik domani è convocato. Io l'ho trovato come un bambino felice che ha la possibilità di fare il gioco che ha sempre voluto. È un ragazzo che ha grande entusiasmo e conosce bene il ruolo che fa. Lui ha caratteristiche importanti sia fisiche che tecniche. Quindi viene con noi".

Sulla cene con Gasperini?

"Io sto bene con tutti, con molti di questo campionato. Lui è uno di quelli che mi ha messo curiosità da sempre, è il modo di praticare un mestiere che fa la differenza, da uno come Gasperini c'è da imparare. E' un modello di fabbrica il Gasp brand, ormi lo fanno un po' tutti questa cosa qua, quanti dicono: fanno come l'Atalanta o come la Roma adesso. All'inizio a Crotone faceva già così, questo uomo contro uomo. Tutti i suoi ex calciatori che fanno gli allenatori giocano tutti come lui: Palladino, Juric, Bocchetti, Modesto.. guarda la Roma attuale. Calciatori trasformati da un punto di vista di mentalità, se non sei di livello ti sgama, ti trova i difetti. Mancini ora fa goal da ogni parte del campo, chiunque è disponibile in qualsiasi posizione di campo. Individualmente ti recintano, è una cosa difficile d liberarsi, trovare una possibilità di spazi. Lui attraverso il suo modo asfissiante riesce a non farteli acchiappare, lo fa in maniera continua e opprimente, avvolgente e non ti rimane spazio per avere la libertà di esibire il tuo calcio. Se non vai oltre il duello è impossibile, se no si entra dentro la loro partita. Per me è uno di quelli che ha inventato un modo a cui ora in tanti fanno riferimento. Come Sacchi ha creato delle situazioni nuovi anche Gasperini e per cui si fanno i complimenti".

Questa Juve è divertente?

" Questo fatto di essere anche belli dipende da quello che diventa attraente per gli sportivi. Il bello tipo vetrina di negozio, meglio avere gli abiti stropicciati ed essere disponibili a fare ciò che ci vuole in partita. Il bello diventa l'intensità, la corsa a perdifiato, diventa talento anche quelle cose che non venivano riconosciute come giocate di talento. La cosa importante è riuscire a prevederle le cose, se non sei veloce ti trovi male per forza. Abbiamo dei margini e l'ho sempre detto, bisogna vedere se in questo contesto di alto livello riusciamo a trovare questi spazi. Bisogna uscire dalla codifica, perchè le situazioni cambino in maniera rapida. Devi essere un po' impulsivi nel saperla riconoscere. Anche a Bodo secondo me abbiamo fatto bene e siamo rimasti i partita nonostante le difficoltà. Io sono contento della squadra".

Yildiz e McKennie sono giocatori perfetti per il suo calcio?

"A me sembrava di aver fatto più confusione. Però è un pochettino così. Ora non sai da dove arriva l'avversario e i calciatori modificano di continuo la loro posizione e gli spazi sono tra gli avversari e ti devi rendere conto di questo. Se non riesci a vedere questo non trovi gli spazi. È un po quello che faceva Totti o Del Piero che praticamente con le sue giocate vedeva l'impossibile. Lui andava a creare da una situazione pensata poi ci creava una situazione reale. Questi giocatori determinavano di dover stare al suo livello. Quando Francesco aveva la palla Perrotta e Salah andavano già oltre. Questo ti serve per andare oltre queste piccole prigioni che ti creano le squadre. Con le sue giocate anticipava, vedeva l'impossibile. Da una fantasia creava una situazione reale e questi giocatori determinavano agli altri di essere al loro livello. Trasformare l'immaginazione in realtà, questo è quello che ci vuole e i nostri giocatori ci possono stare. Adesso devono adattarsi a non aver ruolo, perchè ci vogliono le giocate, la forza e tante cose per riempire la partita".

Bremer e David?

"Bremer gioca e dobbiamo fare delle valutazioni su Rugani e Cabal che hanno degli affaticamenti muscolari. David hanno fatto bene a non portarlo a cena perchè ha grattato il parmigiano sulla pasta alla vongole e non l'hanno più portato".

Sulle parole di Capello?

"Capello lo si sta sempre ad ascoltare. Questo è un esame di maturità, d università, sono curioso andarci dentro. Mi avrebbe fatto piacere avendo tutti a disposizione, qualche defezione l'abbiamo ma ho visto il gruppo interessato, a livello per disputare una partita alla pari. Mi sembra di vederli tutti più coinvolti in tutto quello che capita. Non va divisa la partita, è la continuità che crea l'eccezionalità. Fine a sé stesso non è più sufficiente".

Su Cambiaso?

"Galante ha detto sicuramente la verità. Un giocatore che mi piace e sa far tutto, però in questo momento ho preferito togliergli dei pezzi di partita. Sa far tutto ma in questo momento è un po' tutto sotto livello perchè lui ha potenzialità superiori. Lui ci è rimasto male perchè lui capisce questa situazione, è esigente con se stesso, non ce l'aveva con nessuno m con se stesso. Ne abbiamo parlato, gli ho fatto vedere, lui è uno che legge i dati che gli vengono spediti ed è uno molto autocritico. Si va a prendere il meglio della situazione, la presunzione è inallenabile, invece questo fatto che lui ha fatto delle riflessioni e in allenamento l'ho visto rifare quelle sgasate... lui sa far tutto".

Manca un regista...

"Sul mercato non ho parlato di niente con la società e non mi interessa perchè un discorso che abbiamo affrontato all'inizio. Io non vado a dire niente se qualcuno non viene a chiedermelo. Locatelli mi sta piacendo, poi lui ha caratteristiche per dare equilibrio ma ha anche i piedi per giocare a calcio. Lui deve accorciare il possesso palla, ma Koop può farlo, Miretti anche. Thuram sta iniziando a fare le cose giuste. Noi siamo tranquilli ma se fosse ne parlerò con la società".

Quanto cambia la Juve senza Koop? Cosa si aspetta dopo queste 2/3 settimane?

"Non so prevedere il mio futuro senza Koop, però cerco didecidere sulle abitudini che devono avere i giocatori. Noi dobbiamo creare delle belle abitudini. Noi vogliamo giocare da dietro e non in orizzontale, però dipende dall'avversaro, perchè loro ti vengono addosso anche sul portiere. Quello del Como che non butta mai via la palla contro la Roma l'ha fatto. Perchè tutti vanno a pressare alto? Perchè i difensori hanno vantaggio a prendere la palla. Adesso il giocatore libero è il portiere e dobbiamo valutare quello. Poi dobbiamo vedere se senza Koop saremo bravi ad uscire da dietro. Non c'è una muta per le partite facili o difficili, noi dobbiamo mettere tutta la forza che abbiamo sapendo che sarà una partita difficile. Devi agire e non reagire. Noi dobbiamo fare le cose da Juventus a prescindere con chi giocherai. Mi aspetto di incidere in tutto quello che è giocare una partita in generale.

16.43 - Si è conclusa la conferenza stampa di Spalletti.