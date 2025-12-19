Podcast TMW L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan

Il mercato del Milan in difesa parte da un peccato capitale come l'addio sin troppo sottovalutato a Malick Thiaw, finito al Newcastle, e da un ritorno che sarebbe un salto triplo nel passato chiamato Thiago Silva. Sul quale però può essere decisivo il parere di Massimiliano Allegri...

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Thiago Silva sarebbe comunque... Più giovane di Ibra

Negli scorsi giorni Thiago Silva ha giocato l'ultima partita col club che lo ha lanciato, il Fluminense, salutando definitivamente i compagni di squadra negli spogliatoi. Andrò via a sei mesi dal termine del contratto in scadenza naturale fissata a giugno 2026. Si ritirerà? Andrà in Inghilterra per riavvicinarsi alla famiglia? O un ritorno romantico al Milan è davvero possibile?

Il secondo giocatore di movimento più anziano della storia della Serie A

A 41 anni e 85 giorni oggi, dunque circa 100 a inizio gennaio, Thiago Silva andrebbe a inserirsi nel caso (al momento dell'eventuale firma a inizio gennaio) al nono posto dei giocatori più longevi d'ogni tempo ad aver giocato in Serie A. Al vertice svetta Marco Ballotta, il portiere laziale che nel 2008, a 44 anni e 38 giorni, divenne un'icona di resistenza. Subito dietro, Gianluigi Buffon ha chiuso la sua epica carriera alla Juventus nel 2021, a 43 anni, con 657 presenze in A che lo rendono un monumento vivente. Non sorprende che i guardiani della porta dominino la classifica: Pepe Reina, fresco di passaggio al Como nel 2025 a quasi 43 anni, e i vari Antonioli, Pegolo e Fontana incarnano la saggezza tra i guanti. Ma la lista brilla anche di fuoriclasse come Zlatan Ibrahimovic, il più longevo d'ogni tempo in A, 41 anni e 166 giorni, che il 18 marzo 2023 ha superato Dino Zoff e Alessandro Costacurta. Silva andrebbe a inserirsi tra lo storico portiere della Juventus e Ibra.