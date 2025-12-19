Sampdoria-Padova, i convocati di Gregucci: torna Cuni. Assenti Riccio e Ferri
“Cuni è disponibile e valuteremo se ci sarà l’opportunità di impiegarlo visto che ha recuperato da un infortunio abbastanza grave”. Il tecnico della Sampdoria Angelo Gregucci in conferenza stampa ha annunciato il recupero dell’attaccante che aveva salto le ultime quattro gare per un problema muscolare. Assenti invece Riccio in difesa e Ferri a centrocampo.
Questo l’elenco dei 23 calciatori a disposizione per la sfida contro il Padova all’Euganeo:
Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev, Ravaglia
Difensori: Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadzikadunic, Ioannou, Venuti, Vulikic
Centrocampisti: Abildgaard, Barak, Benedetti, Conti, Henderson, Ricci
Attaccanti: Cherubini, Coda, Cuni, Narro, Pafundi, Pedrola
