TMW Radio Allegri andrebbe squalificato? Il parere degli ospiti

All’indomani della vittoria in semifinale di Supercoppa italiana sul Milan, il Napoli si è lamentato pubblicamente del comportamento di Massimiliano Allegri, colpevole - secondo il club azzurro - di aver insultato Lele Oriali nel corso della partita. Il tecnico, vedendo il suo comportamento catturato dalle telecamere, andrebbe squalificato? Ecco cosa hanno risposto gli ospiti di TMW Radio.

Massimo Bonanni: "È stato anche paragonato al caso Folorunsho, ma noi veramente pensiamo che in campo i giocatori non si insultino? Dobbiamo diversificare quel caso a quello di Allegri. Di sicuro non è la prima volta il tecnico livornese si comporta in un certo modo, ma finora gli è stato sempre permesso un certo modo di fare. Se oggi dovesse arrivare una squalifica sarebbe un po' strano".

Stefano Impallomeni: "Penso semplicemente che chi sbaglia debba pagare, ma bisogna valutare le situazioni di campo. Ora la questione andrà analizzata dal giudice sportivo e staremo a vedere che tipo di conseguenze ci saranno”.

Paolo De Paola: “Penso che il problema del calcio italiano non possano essere le parole che ha detto Allegri ad Oriali. Ho tante critiche da fare al tecnico livornese, ma questa mi sembra una questione speciosa. Allora dovremmo bacchettare tutti gli allenatori. Di certo non è il massimo, ma farne il simbolo di uan battaglia mi pare sbagliato. Gravina dovrebbe pensare ad altro, dato che lui già doveva essersi già dimesso da tempo. Ribadisco, non credo che i problemi del calcio italiano siano questi".

Massimo Orlando: "Gli insulti sono censurabili, ma il bello dello sport è che ci sono anche momenti di agonismo del genere. Che adesso se ne faccia una questione mi sembra ridicolo. Quando ci sono partite importnanti può capitare che qualcuno perda la testa. Anche il comunicato del Napoli mi sembra un po' ridicolo".