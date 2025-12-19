Genoa, De Rossi: "Palladino ci conosce ed è sveglio. Ha lavorato sulla testa dell'Atalanta"

A due giorni dal match tra Genoa e Atalanta, Daniele De Rossi, tecnico del Grifone, ha analizzato in conferenza stampa il momento che sta vivendo la Dea e in particolar modo l'arrivo sulla panchina nerazzurra di Raffaele Palladino: "Ho sentito qualche intervista sua e dei giocatori. Ha lavorato molto sulla testa. È un allenatore capace e quando subentra deve lavorare su questo aspetto. La mente è il primo aspetto da toccare. Non penso che ad inizio campionato la mente abbia più importanza, all'inizio puoi scegliere i calciatori e puoi dare il tuo credo. Se subentri prendi quello che erediti dall'allenatore precedente e dal direttore sportivo. Come cercare di aggiustare un vestito già pronto".

Che gara si aspetta?

"Palladino ci conosce, è troppo sveglio per pensare a fare una gara identica alla Coppa Italia. Quella partita è stata influenzata anche, e non solo, da scelte mie e dall'espulsione. Sarà una partita diversa. Se dovessimo commettere gli stesi errori perderemo di nuovo, non si può negare. Non penso si aspetti la stessa formazione".

