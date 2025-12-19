Duro comunicato del Napoli contro Allegri, la Roma accelera per Raspadori: le top news delle 13

Marco Di Vaio, ds del Bologna, parla al Corriere dello Sport della prima esperienza a Riad, dove ha seguito la squadra per la semifinale di Supercoppa Italiana. Questo il pensiero su Italiano: "Noi lo vediamo molto preso, ha grande voglia, è concentrato: siamo felicissimi della competitività che ha portato e di tutto ciò che ha migliorato. Non ha senso parlare del futuro in questo momento così importante, anche perché ha un altro anno di contratto. Arriviamo a fine anno e poi capiremo. Ma se i risultati sono questi, è chiaro che la volontà è continuare. Freuler? Per il rinnovo parliamo con il suo agente, c'è voglia di andare avanti".

In casa Lazio, sottolinea il Corriere dello Sport, serviranno rinforzi a destra se Adam Marusic non rinnoverà e va verificata la posizione di Lazzari. A destra il preferito era Anton Gaaei dell’Ajax (danese, 23 anni, costa circa 10 milioni). Un anno fa il club aveva messo in lista Moris Valincic, 23 anni, terzino destro della Dinamo Zagabria. Costava poco più di un milione, oggi la valutazione è salita a 15. Valincic è fermo per un problema al metatarso, ma sarà pronto a metà gennaio; sogna il salto in Italia in estate.

Domani sera c'è lo scontro fra Juventus e Roma all'Olimpico e il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa il punto della situazione riguardo a due giocatori che potrebbero scambiarsi le maglie fra qualche mese, ovvero Bryan Cristante e Weston McKennie. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2027, il secondo nel 2026: chissà che non possano compiere il percorso opposto.

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko per 1-0 contro il Losanna. Queste le sue dichiarazioni riportate da FirenzeViola.it: "Per la prestazione di stasera (ieri, ndr) mi prendo io la responsabilità. Avevamo voglia di portare a casa il risultato. Prendiamo la cosa positiva: se si vinceva si andava comunque a fare i playoff. Era importante passare, perché la ritengo una competizione importante. Questa sconfitta è tutta mia, lo ripeto. Pensavo che questa competizione potesse aiutare tutti a mettere minutaggio nelle gambe. Non l'abbiamo interpretata bene questa partita, forse perché pensavamo già al campionato. Ritiro? Ci staremo finché non si vince, a tempo indeterminato".

Per la Fiorentina ieri è arrivata l'ennesima sconfitta, questa volta contro il Losanna in Conference League. Un ko che si aggiunge a quelli che già sono arrivati in questa stagione e contribuisce a rendere il momento che stanno vivendo i viola ancora più complicato. La Curva Fiesole ha quindi pubblicato un comunicato sul proprio profilo Instagram, il cui titolo è: "Indegni". Di seguito il contenuto integrale: "Lo scempio che squadra e società stanno portando avanti ha ormai superato ogni limite di sopportazione per tutto il popolo viola. I gruppi organizzati, pertanto, comunicano che per i primi 20 minuti della partita tra Fiorentina e Udinese, la Curva Fiesole rimarrà vuota. Invitiamo tutto lo stadio a fare lo stesso. Il silenzio e la nostra assenza sono ciò che si merita chi sta calpestando la storia di una città e la sua gente. Vergognatevi tutti".

Gianluca Mancini respinge l’idea di "cattivo". Il difensore della Roma, intervistato dall’edizione odierna de La Stampa si è soffermato ancora sul post partita contro il Como: "Basta parlare con chi mi conosce bene. Poi in campo subentrano tanti fattori, come l’adrenalina e la tensione, che fanno parte di una competizione. Ma non mi sembra di essere mai stato protagonista di gomitate, entrate killer o pugno in faccia: i miei sono tutti scontri di gioco".

Dopo il gol contro la Fiorentina Lorenzo Colombo si è sbloccato. Due reti e due assist in cinque gare rappresentano un buon bottino per l'attaccante del Genoa che, con Vitinha al suo fianco, sembra aver trovato la via giusta dopo un inizio difficile. E proprio il giocatore, a margine dell'inaugurazione del nuovo store del Grifone all'aeroporto di Genova ha dichiarato: "C’è stato uno 'switch' lo dicono i fatti - riporta l'edizione genovese de La Repubblica -. Stavo facendo poco e quindi mi sono detto: 'Devi svegliarti e dimostrare a te stesso e a tutto lo stadio che hai gli attributi fare qualcosa di importante qua'".

Durissimo comunicato del Napoli nei confronti di Massimiliano Allegri, che il club partenopeo accusa di pesanti offese nei confronti di Gabriele Oriali, coordinatore dello staff tecnico azzurro, durante la semifinale di Supercoppa Italiana di ieri: "La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati.

Intervistato dalla CBS, Scott McTominay, centrocampista del Napoli ha fatto capire di non voler sputare nel piatto dove ha mangiato: "Se il problema è il Manchester United visto che molti sbocciano dopo l'addio? No, sarebbe troppo facile dire: 'Hanno lasciato lo United e ora giocano bene'. Poi è normale che cambiando squadra e giocando di più i giocatori possano avere più fiducia nei propri mezzi. Quei minuti al Manchester United te li devi guadagnare, guardate Bruno Fernandes, che è stato incredibile in questi anni. Il Manchester United non mi ha mai fatto mancare nulla da ogni punto di vista, con l'obiettivo di farci rendere al meglio".

La Repubblica, nella sua edizione romana, fa il punto sul mercato della Roma: Giacomo Raspadori è sempre più vicino a vestire giallorosso, per un operazione che dovrebbe concludersi prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Un’accelerata delle ultime ore che potrebbe regalare a Gasperini l’attaccante dell’Atletico Madrid già nei primi giorni di gennaio.