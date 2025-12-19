Modena-Venezia, i convocati di Stroppa: non solo Perez. Out anche Pietrelli e Franjic
"Pietrelli è tornato e sta ricominciando a lavorare anche se non lo portiamo via. Franjic sta recuperando anche se ultimamente ogni volta che mi espongo poi vengo smentito. Mancherà Kike Perez per la squalifica". Sono questi i tre giocatori che non prenderanno parte dalla sfida del Venezia contro il Modena di domani come spiegato dall’allenatore Giovanni Stroppa. A questi si aggiunge anche Compagnon. Presente invece El Haddad in attacco.
Questo l’elenco dei 23 presenti alla trasferta in terra emiliana:
Portieri: Matteo Grandi, Stefano Minelli, Filip Stankovic
Difensori: Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Marin Sverko, Michael Svoboda, Michael Venturi
Centrocampisti: Emil Bohinen, Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Issa Doumbia, Alfred Duncan, Nunzio Lella
Attaccanti: Andrea Adorante, Antonio Casas, Saad El Haddad, Daniel Fila, John Yeboah