Modena-Venezia, i convocati di Stroppa: non solo Perez. Out anche Pietrelli e Franjic

"Pietrelli è tornato e sta ricominciando a lavorare anche se non lo portiamo via. Franjic sta recuperando anche se ultimamente ogni volta che mi espongo poi vengo smentito. Mancherà Kike Perez per la squalifica". Sono questi i tre giocatori che non prenderanno parte dalla sfida del Venezia contro il Modena di domani come spiegato dall’allenatore Giovanni Stroppa. A questi si aggiunge anche Compagnon. Presente invece El Haddad in attacco.

Questo l’elenco dei 23 presenti alla trasferta in terra emiliana:

Portieri: Matteo Grandi, Stefano Minelli, Filip Stankovic

Difensori: Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Marin Sverko, Michael Svoboda, Michael Venturi

Centrocampisti: Emil Bohinen, Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Issa Doumbia, Alfred Duncan, Nunzio Lella

Attaccanti: Andrea Adorante, Antonio Casas, Saad El Haddad, Daniel Fila, John Yeboah