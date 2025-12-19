Ufficiale Inter, blindata un'altra giovane. Verrini firma fino al 2028: "Lo sognavo fin da piccola"

L'Inter guarda ancora al futuro e blinda un'altra giovane talentuosa del suo settore giovanile facendole firmare il primo contratto da professionista. si tratta delle difenditrice Sofia Verrini come si legge in una nota apparsa sulle pagine del club: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il primo contratto da professionista di Sofia Verrini. Il difensore classe 2008 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2028".

Intervistata dai canali ufficiali della società meneghina la giovane calciatrice parla così di rinnovo e futuro: “È sicuramente un’emozione unica, bellissima, un momento che sognavo fin da piccola. Sono contenta che sia arrivato proprio in questo momento dell’anno. L’Inter è famiglia, ma anche motivazione perché andare al campo d’allenamento ogni giorno vestendo questa maglia, allenarmi con questi colori addosso e per questi colori, è fantastico.

Mi sento di dire che sono una giocatrice molto semplice, che dà tutto in ogni allenamento e partita e che non molla mai. Posso crescere sotto ogni punto di vista, si può sempre migliorare e se non molli mai cresci sempre. È bellissimo sapere che l’Inter punta su di me, ma mi dà anche un senso di responsabilità e motivazione per dare di più.

Obiettivi? Sicuramente quest0anno di gruppo arrivare alle fasi finali, mentre a livello personale giocare tutte le partite e magari esordire in Serie A con questi colori".