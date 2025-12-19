Siracusa, Ricci rompe il silenzio: "Superate le difficoltà, mai pensato di mollare

Il presidente del Siracusa Alessandro Ricci è tornato a far sentire la propria voce con una stringata nota apparsa sui canali social del club siciliano in cui ha voluto rassicurare la piazza dopo le voci dei giorni scorsi in cui si metteva in dubbio la solidità finanziaria del club e mettevano in dubbio il pagamento di stipendi e contributi dell’ultimo trimestre entro la scadenza del 16 dicembre (cosa che avrebbe portato a una penalizzazione in classifica).

Nella giornata di oggi era infatti prevista un incontro, andato in scena regolarmente, con il club e lo staff tecnico per rassicurarli sul futuro del club e chiarire la questione dei pagamenti.

Questa la nota di Ricci: “Oggi ho incontrato una delegazione della squadra per spiegare che il momento di difficoltà è stato superato. Non ho mai pensato di mollare perché non sono il tipo che si ritira. Ripartiamo adesso, tutti insieme, per il prosieguo della stagione. Restiamo compatti, crediamo nel lavoro quotidiano e sosteniamo la squadra. Ora più che mai abbiamo bisogno di sostegno e passione”.