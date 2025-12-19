Frosinone-Spezia, i convocati di Alvini: Jacopo Gelli e Raychev assenti. Torna Barcella
Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini per la sfida contro lo Spezia di domani. Assenti gli infortunati Jacopo Gelli -lesione miofasciale del soleo sinistro - e Raychev - sovraccarico a livello del muscolo psoas di destra - e i due fratelli Oyono che saranno impegnati in Coppa d’Africa con il Gabon. A questi si aggiungono i giocatori non convocati per scelta tecnica: Lolic, Dixon, Hegelund, Ndow, Selvini, Gori. Rientra invece Barcella a centrocampo.
Questo l’elenco completo:
Portieri: Palmisani, Pisseri, Sherri
Difensori: Biraschi, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Marchizza, Monterisi
Centrocampisti: Barcella, Calò, Cichella, F. Gelli, Grosso, Kone, Koutsoupias
Attaccanti: Corrado, Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raimondo, Vergani, Zilli