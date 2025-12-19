Crotone, l'annuncio di Vrenna: "Tagli e ridimensionamento per la salvaguardia del club"

“È un periodo molto negativo. Sono accadute una serie di vicende che ci hanno toccato e amareggiato, però noi siamo qui a metterci la faccia, come abbiamo sempre fatto in tanti anni. Rispetto le istituzioni, ma quello che è successo al Crotone ci ha messo in grande difficoltà. Abbiamo dovuto affrontare restrizioni bancarie e, con grande sacrificio, ho rispettato i pagamenti in scadenza il 16 dicembre, evitando penalizzazioni per la squadra". Il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha parlato in conferenza stampa della complicata situazione in casa calabrese elogiando il lavoro del figlio, attuale direttore generale, nell’evitare un futuro ancora più nero: “Negli ultimi anni ha ridotto i costi garantendo la sopravvivenza della società a differenza di quanto successo a Rimini, Trapani o Siracusa. Grazie a lui abbiamo potuto costruire una squadra competitiva senza compromettere il bilancio”.

Vrenna senior annuncia però che a gennaio ci saranno tagli alla spesa: “Purtroppo dobbiamo ridimensionare molto già a partire da gennaio, i costi non sono più sostenibili per il nostro gruppo. È preferibile tenere in piedi una realtà che dà lavoro a trecento famiglie e dunque punteremo molto di più sui giovani a cui abbiamo dato poco minutaggio, è necessario cambiare strada. - prosegue il presidente come riporta Ilrossoblù.it - In questa categoria si vive in una palude, è sempre un bagno di sangue. Le riforme le aspettavamo, ma non sono mai arrivate”.

Il numero uno poi parla del tecnico Emilio Longo ribadendo la sua fiducia: “Devo ringraziare sia lui sia il suo staff, si sono messi a disposizione quando sono arrivati gli amministratori giudiziari senza chiedere nulla. Le polemiche nate sui fischi non avevano nulla a che fare con la tifoseria organizzata, ma sono state strumentalizzate. La società dà la possibilità di assistere alle partite con prezzi tra i più bassi d’Italia, ma il pubblico è diminuito e probabilmente non potremo più sostenere queste condizioni l’anno prossimo”.