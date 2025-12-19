Padova-Sampdoria, i convocati di Andreoletti: torna Silva, assenti Favale e Lasagna
Oltre allo squalificato Harder il tecnico del Padova Matteo Andreoletti per la sfida di domani contro la Sampdoria dovrà fare a meno anche di Bacci, Favale, Lasagna e Pastina tutti non disponibili per problemi fisici. A questi si aggiungono i soliti Russini, Voltan e Tumiatti che ormai da inizio anno sono fuori dal progetto. Per la gara dell’Euganeo contro i liguri, l’allenatore recupera però Silva e Di Maggio in mezzo al campo. Questo l’elenco dei 22 convocati:
Portieri: Fortin, Mouquet, Sorrentino
Difensori: Barreca, Belli, Boi, Faedo, Ghiglione, Perrotta, Sgarbi, Villa
Centrocampisti: Baselli, Capelli, Crisetig, Di Maggio, Fusi, Silva, Varas
Attaccanti: Bortolussi, Buonaiuto, Gomez, Seghetti
