David escluso dai compagni? Spalletti scherza: "Giusto, mette il parmigiano sulle vongole"

Si sono generate alcune voci attorno a Jonathan David e al suo reale inserimento nello spogliatoio della Juventus, nelle scorse ore, ma adesso stanno arrivando smentite da parte dei protagonisti della vicenda, che hanno intenzione di non dare adito alle indiscrezioni che sono emerse. Oltre ai problemi tecnici e di inserimento negli schemi offensivi della Juventus, sul centravanti canadese è stata supposta anche una difficoltà nel rapporto con i compagni di squadra, che lo avrebbero escluso da chat sulle app di messaggistica e da eventi collettivi, come per esempio delle cene. Dallo spogliatoio bianconero però arrivano delle smentite.

Sull'argomento è voluto tornare anche il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti in conferenza stampa, il quale ha dichiarato: "David hanno fatto bene a non portarlo a cena perché ha grattato il parmigiano sulla pasta alla vongole e non l'hanno più portato".

Con la sua solita ironia, ci ha pensato anche l'allenatore toscano a mettere la parola fine su questa storia, dopo che nelle scorse ore erano arrivate anche delle smentite via social da parte di alcuni compagni come Perin, Locatelli e Gatti.

