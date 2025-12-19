Il Milan avanza per Fullkrug, le offese di Allegri a Oriali, parlano Spalletti e Gasp: le top news delle 18

Mister Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Juventus, ha raccontato la scelta Roma e le aspettative per la partita di domani. Queste le sue principali dichiarazioni: "Ho scelto la Roma perché qui la sfida era più difficile. Sono contento di quello che poi è cominciato. Adesso ci troviamo a giocare questa partita importantissima verso la fine del girone d’andata. La Juventus rimane una grandissima squadra, sicuramente forte, che ha sempre la possibilità di continuare a rinforzarsi. Nel suo DNA c’è sempre l’intenzione di giocare ai massimi livelli per vincere. Noi arriviamo a questa partita dopo una bella prestazione contro il Como e una bella prestazione a Glasgow. Bisogna misurarci con questa squadra, perché il campionato è nella fase più bella". Luciano Spalletti, tecnico bianconero, ha risposto così: "Affrontiamo una grande squadra come la Roma, una squadra permeata dall'identità di Gasperini. Sono curioso anche io di vedere come giocheremo. Le squadre allenata da Gasp hanno una qualità mentale dove tutti sono disponibili a fare quello che lui richiede. Tutti i suoi calciatori diventano più moderni, sanno fare tutti i ruoli. Sarà una partita molto delicata e difficile".

Emergono intanto ulteriori retroscena sullo sfogo di Massimiliano Allegri contro Lele Oriali: uno sfogo improvviso, condannato pubblicamente dal Napoli e che dovrebbe portare a un provvedimento del Giudice Sportivo nei confronti del tecnico del Milan. Il caso non è certo legato alla mancata stretta di mano nel post gara, un’abitudine per Max. Piuttosto, c’è quello che è successo durante la partita, tra le panchine. Le parole molto offensive di Allegri rivolte al dirigente del Napoli: “Siediti cog...ne, idiota e leccaculo”, avrebbe detto il tecnico livornese. Il tutto, come ha evidenziato il Napoli nel proprio comunicato, sotto gli occhi delle 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento. C’è tutto il materiale perché la vicenda non si fermi a Riyadh, anche se è oggettivamente difficile immaginare provvedimenti esemplari nei confronti dell’allenatore del Milan.

Milan e Napoli, oltre al campo, sono protagoniste infine anche sul mercato. In casa azzurra il giovane centrocampista Antonio Vergara può andare a giocare a gennaio. Al momento, come raccolto da TMW, sono tre i club che hanno già chiesto informazioni per gennaio: si tratta di Como, Parma e Cremonese, tutte società che sono alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo in vista della seconda parte di stagione. L'addio stando questa condizione è quindi possibile, col Napoli che dal canto suo ha poi precisato che non prende in considerazione una cessione diversa dal prestito secco fino al prossimo 30 giugno. Proseguono poi le trattative tra il West Ham e il Milan per l'attaccante Niclas Fullkrug, individuato dai rossoneri come il sostituto ideale di Gimenez, operato oggi alla caviglia ad Amsterdam. Entrambe le parti stanno lavorando intensamente per trovare una soluzione e rimangono ottimiste riguardo a un accordo. Fullkrug, per quanto riguarda l'ingaggio, è già d'accordo con il Milan.