TMW Radio Braglia: "La Fiorentina ha già un piede in B. Juve-Roma più importante per Gasp"

Simone Braglia, ex portiere e opinionista, è intervenuto nel pomeriggio di Maracana su TMW Radio.

Juventus-Roma quanti equilibri potrebbe spostare?

"Per me è più la partita della Roma. I giallorossi non sono più una sorpresa e al momento devono dimostrare di poter mantenere la continuità tenuta per tutto il 2025. Se dovesse perdere non sarebbe un dramma. I bianconeri invece li vedo oramai fuori dal giro scudetto, dato che anche con una vittoria resterebbero troppo distanti".

Chi può essere l'uomo decisivo?

"Svilar. Un portiere come lui può essere decisivo per raggiungere obiettivi importanti. La parata in avanti contro il Como mi ha ricordato i portieri di una volta.

La Fiorentina come può uscire dal baratro?

"A mio modo di vedere la Fiorentina ha già un piede in Serie B, perché le altre stanno ottenendo risultati e perché la situazione ambientale è fortemente incrinata. Giocare con questo timore è la cosa peggiore e la situazione rimane complicatissima".