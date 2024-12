Inter, Arnautovic: "Ho passato momenti difficili, amo questo club"

L'Inter supera gli ottavi di Coppa Italia grazie alla vittoria per 2-0 sull'Udinese. A sbloccare il match di San Siro ci ha pensato Marko Arnautovic che ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della partita, soffermandosi sul gol ma anche sul momento suo e della squadra. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Prima di tutto sono felice per la vittoria. Io e Asllani stiamo spesso in panchina e oggi abbiamo avuto la possibilità di giocare e questa è una gioia. L'importante era vincere e passare il turno, ora siamo ai quarti e siamo contenti. Naturalmente sono felice del gol realizzato ma chi segna non è importante. La squadra e i compagni mi danno sempre stimoli per spingere e andare avanti. Non ho avuto un periodo facile, anche dal punto di vista della vita privata. Mi sono stati vicino, compagni e società, per me non è stato semplice ma sono qua. Voglio dare tutto per l'Inter perché è un club che amo e lo sanno tutti".