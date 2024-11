Inter-Arsenal, le formazioni ufficiali: torna Calhanoglu, ecco l'inedita coppia Taremi-Lautaro

Appaiate a sette punti nella maxi-classifica della nuova Champions League, Inter e Arsenal si sfidano a San Siro nella quarta giornata della competizione. I nerazzurri, reduci da sette vittorie nelle ultime otto partite disputate, affronteranno il confronto con l'orizzonte del big match di campionato contro il Napoli. I Gunners arrivano dalla sconfitta di Newcastle e sono a caccia di riscatto. Fischio di inizio alle 21, arbitra il romeno Istvan Kovacs: di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi opera cinque cambi rispetto alla formazione di partenza vista contro il Venezia. Calhanoglu torna dal 1' con Frattesi e Zielinski in mediana: Darmian dirottato a sinistra per far rifiatare Dimarco. Esordio dall'inizio per la coppia d'attacco Taremi-Lautaro.

Mikel Arteta ritrova Odegaard, che va in panchina, ma deve fare a meno di Declan Rice rimasto in Inghilterra per un infortunio al piede. Poche novità rispetto all'undici battuto dai Magpies nell'ultimo turno di campionato.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Taremi, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

ARSENAL (4-4-2): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Saka, Partey, Merino, Martinelli; Havertz, Trossard. Allenatore: Arteta.

La classifica aggiornata.

1. Liverpool 12 (d.r. +9)*

2. Sporting 10 (d.r. +7)*

3. Monaco 10 (d.r. +6)*

4. Borussia Dortmund 9 (d.r. +7)*

5. Aston Villa 9 (d.r. +6)

6. Manchester City 7 (d.r. +6)*

7. Brest 7 (d.r. +5)

8. Inter 7 (d.r. +5)

9. Arsenal 7 (d.r. +3)

10. Juventus 7 (d.r. +2)*

11. Bayer Leverkusen 7 (d.r. +1)*

12. Lilla 7 (d.r. +1)*

13. Celtic 7 (d.r. 0)*

14. Din. Zagabria 7 (d.r. -2)*

15. Barcellona 6 (d.r. +7)

16. Benfica 6 (d.r. +3)

17. Real Madrid 6 (d.r. +2)*

18. Milan 6 (d.r. +1)*

19. Feyenoord 6 (d.r. -1)

20. Atalanta 5 (d.r. +3)

21. PSV 5 (d.r. +2)*

22. Stoccarda 4 (d.r. -1)

23. PSG 4 (d.r. -1)

24. Sparta Praga 4 (d.r. -2)

25. Bayern 3 (d.r. +3)

26. Girona 3 (d.r. -4)*

27. Club Brugge 3 (d.r. -4)

28. Atl. Madrid 3 (d.r. -5)

29. Shakhtar 1 (d.r. -4)

30. Bologna 1 (d.r. -5)*

31. RB Lipsia 0 (d.r. -5)*

32. Sturm Graz 0 (d.r. -5)*

33. Stella Rossa 0 (d.r. -9)

34. Salisburgo 0 (d.r. -9)

35. Young Boys 0 (d.r. -9)

36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -13)*

*una partita in più

I risultati di martedì 5 novembre

PSV - Girona 4-0

Slovan Bratislava - Dinamo Zagabria 1-4

Bologna - Monaco 0-1

Celtic - RB Lipsia 3-1

Dortmund - Sturm Graz 1-0

Lille - Juventus 1-1

Liverpool - Bayer Leverkusen 4-0

Real Madrid - Milan 1-3

Sporting - Manchester City 4-1