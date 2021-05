Inter Campione. Il Cile applaude i suoi due beniamini Sanchez e Vidal: "Grandi campioni!"

"Congratulazioni Alexis Sanchez e Arturo Vidal per questo notevole titolo con l'Inter. Grandi campionI!". Anche dalla Nazionale cilena arrivano le congratulazioni a caldo per lo Scudetto dell'Inter, in particolare per i due calciatori della Roja e della squadra nerazzurra Alexis Sanchez e Arturo Vidal. Questo il tweet del Cile per celebrare i suoi due beniamini: