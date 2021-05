Inter, Conte e gli imprescindibili: Lukaku, Barella e Lautaro incedibili o sarà addio

vedi letture

Nel colloquio che nelle prossime ore si terrà tra Antonio Conte e il presidente dell'Inter Steven Zhang, il tecnico nerazzurro avanzerà delle richieste su cui non ammetterà deroghe. Ovviamente si parla di mercato, ma non in entrata, bensì per quanto riguarda i giocatori che per l'allenatore sono assolutamente incedibili in vista del prossimo campionato. Si tratta di Barella, Lukaku e Lautaro, unici insostituibili se si vuole mantenere una rosa competitiva in vista anche del prossimo campionato. La sua sarà una richiesta imprescindibile per andare avanti insieme. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.