Inter, Conte ora vuole un Hakimi... a sinistra. Sogno Gosens, realtà Dimarco o Mykolenko

Un Hakimi a sinistra: l'Inter cerca un rinforzo di spessore per la fascia mancina e dopo aver ritrovato un Perisic da scudetto, per la prossima stagione uno degli obiettivi principali sarà un esterno sinistro di alto profilo utile a rafforzare la squadra in ottica Champions. Il sogno è Robin Gosens, ma il tedesco dell’Atalanta costa tantissimo; attenzione al 28enne serbo Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte o al nazionale inglese Danny Rose, classe ’90, in scadenza di contratto col Tottenham. C'è anche l'ipotesi Vitalij Mykolenko, 21enne laterale mancino della Dinamo Kiev e già titolare da tre anni della nazionale ucraina di Shevchenko. Tra i giovani, rivela Tuttosport, si tengono monitorati Owen Wijndal, classe '99, terzino sinistro dell'Az e Noah Katterbach, classe '01, rivelazione del Colonia. Da non scordare neanche l'ipotesi ritorno di Federico Dimarco, grande protagonista con la maglia del Verona.