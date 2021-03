Inter, Conte pazzo di Wijnaldum ma serve chiarezza nel club prima di provare l'assalto

Georgino Wijnaldum non rinnoverà il proprio contratto in scadenza con il Liverpool ma ancora non ha trovato la squadra in vista del prossimo campionato. Il tecnico dell'Inter Antonio Conte stravede per il centrocampista e i dialoghi della dirigenza interista e il suo agente sono continui e sono iniziati già diverse settimane fa. Nessun accordo, è bene sottolinearlo, però un interesse concreto ed espresso a più riprese. L'agente dell'olandese chiede quattro anni di contratto a 10 milioni a stagione, più una ricca commissione ovviamente. Anche il Barcellona è interessato. L'Inter al momento ha le mani legate per le vicende societarie, solo una volta che saranno chiarite, i dirigenti potranno provare ad accelerare per il giocatore. A riportarlo è Fcinternews.it.