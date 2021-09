Inter, Dimarco ricorda l'esordio: "Quando Mancini mi ha chiamato non mi sembrava vero"

Il protagonista del Matchday Programme di Inter-Atalanta è Federico Dimarco che racconta l'emozione dell'esordio con l'Inter nel 2014: "Il mio esordio con l'Inter è avvenuto in Europa League contro il Qarabag: "Ricordo ogni momento e sensazione, sono entrato al posto di D'Ambrosio, l'allenatore era Roberto Mancini e quando mi ha chiamato non mi sembrava vero. Quando sono uscito non avevo parole per descrivere quell'emozione".