Inter, Dumfries: "Vittoria molto importante per noi, questa è la strada giusta"
Ha sbloccato la partita di questa sera contro l'Union Saint-Gilloise, Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il poker in terra belga: "E' una vittoria molto importante per noi, è stata un po' dura all'inizio ma poi abbiamo giocato molto bene. Sono contento anche per questo gol".
Dove avete svoltato?
"All'inizio di stagione abbiamo anche giocato bene, siamo stati poco fortunati con Juventus e Udinese ma poi siamo ripartiti molto bene. Questa è la strada giusta".
Chivu vi ha dato fiducia?
"Si, parla molto con i giocatori. E' un allenatore forte".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
