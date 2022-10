Inter, Dzeko: "Siamo forti, lo abbiamo dimostrato a Barcellona. Non so se è un impresa"

Edin Dzeko, premiato come migliore in campo dopo la doppietta contro il Viktoria Plzen, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity. "È importantissimo, anche perché quando sono uscite le squadre, al sorteggio, in pochi credevano che l'Inter poteva passare il turno con una giornata di anticipo. Siamo l'Inter, siamo forti, possiamo andare avanti in Champions League e lo abbiamo dimostrato".

Qual è il segreto?

"Non so se è un'impresa, l'Inter è forte. Lo abbiamo dimostrato nelle due partite con il Barcellona, ora ci godiamo questo passaggio del turno. Tutto il resto non ci interessa più".