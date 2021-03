Inter, entro fine mese si chiude la trattativa col fondo Fortress: Zhang resterà in carica

vedi letture

In casa Inter si registra un ritrovato ottimismo anche sul fronte finanziario. Come confermato dal Corriere della Sera, la situazione va definendosi, con la trattativa tra gli americani di Fortress e Suning che va avanti per il verso giusto e potrebbe chiudersi entro marzo. L'idea è quella di un finanziamento da 250 milioni da parte del fondo statunitense, con la famiglia Zhang che rimarrebbe in carica malgrado questo momento delicato.