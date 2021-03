Inter, Eriksen svela: "La mia prima maglia è stata di Roberto Baggio. E l'idolo era Laudrup"

È Christian Eriksen il protagonista del Match Day Programme dell'Inter a due giorni dall'importante sfida di San Siro contro l'Atalanta. Il centrocampista danese parte dai modelli calcisitici che hanno plasmato il suo modo di vedere calcio: "Il mio idolo da bambino è sempre stato Michael Laudrup. In Danimarca tutti vogliono essere come lui, è stato il giocatore danese più forte in assoluto. È stato fonte di ispirazione" racconta l'ex Spurs, che poi svela un retroscena legato ad un ex interista: "Mio papà era un grande fan di Roberto Baggio. Appena ne ha avuto l’occasione, mi ha acquistato una sua maglia. Quindi la prima maglia da calcio che ho avuto è stata proprio quella del Divin Codino", riporta FcInterNews.it.