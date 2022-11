Inter, il vice-Inzaghi Farris: "Lukaku? C'è stato un inciampo nel recupero, ora vuole dare tanto"

Massimiliano Farris, allenatore in seconda dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il momento di Romelu Lukaku: "Ha fatto un grande lavoro per recuperare, purtroppo ha avuto un inciampo non previsto. L’importante è che ora stia bene, è determinato e vuole dare tanto sia all’Inter che al Belgio. La cosa più importante è che stia bene e che rientri in forma".

