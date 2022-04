Inter, Inzaghi soddisfatto: "Vittoria della lucidità, la panchina è determinante"

Nel post partita di Inter Tv, Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria trovata in casa dello Spezia: "Questa è a vittoria della lucidità, siamo rimasti lucidi contro una squadra in salute, in uno stadio che li trascinava anche dopo il gol del 2-1, siamo stati lucidi e abbiamo portato a casa una vittoria importante. Sarà bellissimo ritrovare il nostro pubblico. Siamo in casa e sappiamo che verranno in tantissimi a incitarci per le prossime due partite che sono tappe importanti per il nostro cammino". E ancora: "La squadra ha fatto tre vittorie nelle ultime tre partite che sono state diverse, siamo rimasti concentrati e aggressivi, sono punti molto importanti. Dobbiamo continuare, ne mancano ancora sei più la semifinale di Coppa Italia e dobbiamo essere bravi". Sui gol dalla panchina: "Deve essere determinante, abbiamo bisogno di tutti e i ragazzi si fanno sempre trovare pronti".