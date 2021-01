Inter-Juventus, niente tifosi ma fuochi d'artificio a San Siro prima del fischio d'inizio

Niente tifosi, ma tanto rumore a San Siro nei minuti appena precedenti il fischio d’inizio (ritardato proprio per questa ragione) di Inter-Juventus. La gara è stata salutata infatti da una lunghissima serie di fuochi d’artificio, verosimilmente organizzati da sostenitori nerazzurri per far sentire la propria presenza alla squadra in qualche modo.