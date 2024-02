Inter, lo stadio a Rozzano è un caso politico: consiglio comunale spaccato

Il futuro stadio dell'Inter resta un tema di discussione, anche a livello politico. In settimana, i vertici del club nerazzurro, in persona dell'ad Antonello, hanno incontrato, con il presidente del Milan, Scaroni, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per discutere della proposta di ristrutturare San Siro. Un'idea che per ora non fa breccia nel cuore delle due società, pronte a seguire ciascuna la propria strada. Che, per quanto riguarda l'Inter, porta a Rozzano.

È scontro politico. La società di Viale della Liberazione ha una prelazione per l'acquisto dei terreni dell'area Cabassi, non lontana dal Forum di Assago, con scadenza al 30 aprile 2024, ma che potrebbe anche essere prorogata. La proprietà è infatti al centro delle trattative con Oaktree per rinegoziare il finanziamento esistente.

Il comune si spacca. Intanto, secondo quanto riferito da Il Giorno-Milano Metropoli, le parti politiche del Consiglio comunale di Rozzano sono sempre più riviste. Il centradestra, che rappresenta la maggioranza, è favorevole, mentre l'opposizione è fortemente contraria, con ulteriori divisioni interne: nel PD infatti vi sono due correnti distinte, mentre il Movimento 5 Stelle mantiene la sua contrarietà. Da capire le possibilità di fare ostruzione dell'opposizione, mentre il comitato del No allo stadio a Rozzano starebbe stringendo i rapporti con chi, a San Donato, è contrario all'impianto del Milan.